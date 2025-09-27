Российский полузащитник с 2018 года выступает за "Монако"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин является лучшим российским футболистом в истории чемпионата Франции. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной Франции, победитель Лиги чемпионов в составе английского "Ливерпуля" Флоран Синама-Понголь.

"Очевидно, что лучшим российским футболистом в чемпионатах Франции является Александр Головин. Он уже семь лет выступает за "Монако", это топ-клуб, - сказал Синама-Понголь. - Для меня это не сюрприз. Он наслаждается жизнью, игрой, выступает хорошо. Головин - это топ-футболист".

Головину 29 лет, он выступает за "Монако" с июля 2018 года. Всего полузащитник провел за "Монако" 235 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач.