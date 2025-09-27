Бегун Никитин является самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом с начала 2025 года

Рекордсмен России был протестирован 10 раз

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Рекордсмен России в беге на 10 км Владимир Никитин стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом в первые восемь месяцев 2025 года. Об этом свидетельствуют документы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

33-летний Никитин, установивший 19 сентября на Московском марафоне новый рекорд России в шоссейном беге на 10 км, с января по август был протестирован РУСАДА 10 раз.

По восемь раз проходили проверки на допинг легкоатлеты Александр Масютенко, Константин Холмогоров, Светлана Аплачкина, Анастасия Красильникова, Мария Прохорец и Илья Сазонов, а также тяжелоатлет Георгий Купцов.

В мае Никитину удалось установить рекорд России в полумарафоне, в августе - в беге на 10 000 метров на стадионе.