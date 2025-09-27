Как сообщила ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова, стороны пришли к соглашению о приостановке арбитражной процедуры в силу рассматриваемой возможности внесения изменений в законодательство РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пришли к соглашению о приостановке судебного процесса в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску WADA к РУСАДА. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова.

В сентябре 2023 года WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. В октябре того же года гендиректор РУСАДА сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA, в свою очередь, подало в CAS апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

"Ситуация с внесением изменений в федеральный Закон о спорте сдвинулась с места, в Госдуме состоялось первое чтение — это значительный шаг вперед, - рассказала Логинова. - Напомню: когда разбирательство в CAS только начиналось, никаких подвижек в этом направлении не было. Сейчас очевидно, что российская сторона приняла решение проработать вопрос внесения изменений в федеральный закон, спасибо депутатам Государственной думы за их поддержку. Таким образом стороны пришли к соглашению о приостановке арбитражной процедуры в силу рассматриваемой возможности внесения изменений в законодательство".

"Насколько мне известно, второе и третье чтения планируются на период с сентября по октябрь этого года. В противном случае процесс в CAS может возобновиться уже в начале ноября", - добавила глава РУСАДА.

Первоначально планировалось, что слушание иска WADA к РУСАДА должно было состояться 18 и 19 сентября.