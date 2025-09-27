ФИФА отстранила семерых игроков сборной Малайзии за подделку документов

Каждый из них отстранен от футбольной деятельности на 12 месяцев и оштрафован

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение отстранить семерых игроков сборной Малайзии за фальсификацию документов. Об этом сообщается на сайте организации.

Санкции наложены на Габриэла Пальмеро, Факундо Гарсеса, Родриго Ольгадо, Иманоля Мачуку, Жоао Фигейредо, Хона Ирасабаля и Хектора Хевела, которые нарушили дисциплинарный кодекс организации. Каждый из них отстранен от футбольной деятельности на 12 месяцев и должен выплатить ФИФА штраф в размере 2 тыс. швейцарских франков.

Также дисциплинарные меры применены в отношении Футбольной ассоциации Малайзии, которая заявила игроков для участия в отборочном матче на чемпионат мира против команды Вьетнама в июне. Организация выплатит штраф 350 тыс. швейцарских франков. Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА передал вопрос о праве игроков выступать за сборную Малайзии на рассмотрение Футбольного трибунала ФИФА.