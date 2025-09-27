В субботу делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства ПКР в организации

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов считает серьезным аргументом в пользу восстановления статуса организации решение о полном восстановлении статуса Паралимпийского комитета России (ПКР). Такое мнение он высказал ТАСС.

В субботу делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства ПКР в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

"Это здорово, Международный паралимпийский комитет идет, как говорится, впереди паровоза, и принятое решение - еще один мотив для принятия положительного решения в пользу Олимпийского комитета России, - сказал Смирнов. - Решение по российским паралимпийцам - серьезный аргумент в пользу олимпийцев России".

В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже доставлена в МОК.