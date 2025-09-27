Россиянина Рудакова лишили медали на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике

Спортсмен был наказан за невыполнение замены ведущего бегуна после объявления

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянин Федор Рудаков был лишен бронзовой медали чемпионата мира по паралимпийской легкой атлетике за нарушение правил. Турнир проходит в Нью-Дели.

В субботу Рудаков стал третьим в беге на дистанции 5 000 метров в классе T11 (в котором выступают спортсмены с нарушением зрения) с результатом 15 минут 43,05 секунды. Однако позднее его дисквалифицировали за невыполнение замены ведущего бегуна после объявления. Бронзовым призером соревнования стал эквадорец Дарвин Густаво Кастро.

Турнир завершится 5 октября.