Старший тренер команды отметила, что вердикт ожидается 21 октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Паралимпийская сборная России по лыжным гонкам и биатлону ожидает решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международного союза биатлонистов (IBU) по допуску к турнирам, Международный паралимпийский комитет (МПК) на это никак не влияет. Об этом ТАСС рассказала старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Ирина Громова.

В субботу делегаты генеральной ассамблеи МПК в Сеуле проголосовали за полноценное восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

"Паралимпийский комитет России восстановлен в правах, и это смелый шаг со стороны Международного паралимпийского комитета, - сказала Громова. - Его президент Эндрю Парсонс, конечно, молодец. Но лыжные гонки и биатлон находятся под юрисдикцией Международной федерации лыжного спорта и сноуборда и Международного союза биатлонистов. Ждем 21 октября, они перенесли свое решение на эту дату. Две спортивные международные федерации идут вразрез всем остальным. Все выступают - они думают. А мы ничего не можем сделать. Поэтому на нас это решение пока не влияет, мы ждем".

"Наша команда тренируется, не прекращая, с 2016 года, как нас отстранили. Мы только и делаем, что тренируемся. Потому что, несмотря ни на что, живем надеждой, что все-таки сможем выступить в Милане", - добавила собеседница агентства.

Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.