Сборная России захватила лидерство после первого медального дня Игр стран СНГ

Российские спортсмены выиграли турниры по настольному теннису

ГАБАЛА /Азербайджан/, 27 сентября. /ТАСС/. Сборная России захватила лидерство в командном зачете после первого медального дня III Игр стран СНГ, местом проведения которых стал Азербайджан. В активе россиян две золотые медали.

В субботу на Играх стран СНГ были разыграны два комплекта наград, и оба - в мужском и женском командных турнирах по настольному теннису, которые проходили в Габале. В обоих финалах россиянам противостояли соперники из Азербайджана, которые уступили гостям со счетом 0:2 как среди мужчин, так и женщин.

Обладатели бронзовых наград определились в пятницу. Ими стали мужская и женская команды Узбекистана, мужская сборная Казахстана и женская - Белоруссии.

Таким образом, россияне лидируют с двумя золотыми медалями, второе место занимают спортсмены Азербайджана (0-2-0), третье - из Узбекистана (0-0-2), четвертое и пятое - команды Белоруссии и Казахстана, имеющие в активе по одной бронзовой награде.

Открытие III Игр стран СНГ пройдет 28 сентября на городском стадионе Гянджи. Соревнования продлятся до 8 октября.