Баталова верит, что российские паралимпийцы завоюют много медалей

В субботу делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали за восстановление членства ПКР в организации

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы ждали допуска к соревнованиям с флагом и гимном, они выиграют много медалей. Такое мнение ТАСС высказала 13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Рима Баталова.

В субботу делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовали за восстановление членства ПКР в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

"Шикарная новость, справедливость восторжествовала, мы долго этого ждали, - сказала Баталова. - Нас наказали в 2016, 2022 годах, наверное, рука не поднялась в третий раз нас наказать. Очень большая работа была проведена, думаю, что заслуженно восстановили ребят. Ребята готовились, мы все готовились. Для них это гордость за то, что мы сможем выступать в этом статусе, будет подниматься флаг, звучать гимн. Гимн всегда звучал внутри нас, в душе, в сердце, но сейчас весь мир услышит и увидит - гордость за ребят".

"Нас не сломило и не сломало ничего. Благодарна руководству ПКР, разговаривали, обсуждали днем и ночью. Когда нет паралимпийской медали, то это как паучок, который гложит, что этого нет. Поэтому для спортсменов очень важно это, ни на минуту не останавливаясь. Команда стала больше, я верю, что завоюем много медалей, долго будет звучать наш гимн", - добавила Баталова.

Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.