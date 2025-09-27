Тарасова пожелала побед паралимпийцам после восстановления ПКР

Ранее Международный паралимпийский комитет отменил отстранение ПКР

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала побед и хороших выступлений российским паралимпийцам после восстановления Паралимпийского комитета России. Об этом она рассказала ТАСС.

В субботу делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства ПКР в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

"Я очень рада за них, по-настоящему рада. Сказать спасибо за это я не могу, потому что предыдущие решения этих людей лишили [возможностей] наших спортсменов, паралимпийцев. Для них занятие спортом - это жизнь. А люди лишили их возможности жить, как они привыкли, заниматься своим делом, отвлекаться от того, что им преподнесла судьба по здоровью. Они были ведущими спортсменами мира. Теперь они делают такой жест - разрешили. Но не надо забывать, что те же люди их отстранили. Побед ребятам и хороших выступлений!" - сказала Тарасова.

Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.