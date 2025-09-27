В субботу Международный паралимпийский комитет вернул права Паралимпийскому комитету России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) стало важным шагом для полноценного возвращения прав отечественным спортсменам. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментарий которого предоставлен ТАСС пресс-службой ведомства.

В субботу делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства ПКР в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

"Решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России - важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене, - сказал Дегтярев. - Теперь наши паралимпийцы смогут выступать под российским флагом и с гимном в дисциплинах, которые курирует МПК: легкая атлетика, плавание, следж-хоккей, пулевая стрельба, пауэрлифтинг и другие".

Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее в 2023 году. Также на генассамблее было принято решение о допуске российских спортсменов до участия в международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, и в Паралимпийских летних играх в Париже в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе.