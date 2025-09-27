В финале россиянки со счетом 2:0 победили команду Азербайджана

ГАБАЛА /Азербайджан/, 27 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по настольному теннису, занявшая первое место в командном турнире Игр стран СНГ, посвящает победу своей родине. Об этом ТАСС сообщила игрок команды Злата Терехова.

В финале россиянки со счетом 2:0 взяли верх над командой Азербайджана.

"Мы очень рады, что смогли поучаствовать в этих соревнованиях, была борьба, нам противостояли непростые соперницы, которые настраивались на нас, - рассказала Терехова. - Мы знали, что нам будет нелегко, но мы справились, держали игру под контролем от начала до конца".

"Для нас это был первый международный старт такого уровня, где мы имели право выступать под флагом своей страны. Очень рады, что нам представилась такая возможность. Кому посвятим победу? России, конечно", - заключила Терехова.

Обладателями золотых медалей женского командного турнира также стали Екатерина Дроздова и Амина Илимбетова. С 27 по 29 сентября в Габале пройдут мужские и женские личные соревнования по настольному теннису.