ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянин Шамиль Зилфикаров завоевал бронзовую медаль на этапе Гран-при по дзюдо. Соревнования проходят в китайском Циндао.

В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг Зилфикаров победил представителя Таджикистана Ахмадзода Масуди.

Зилфикарову 26 лет, в его активе победа на чемпионатах мира и России по самбо в 2022 году.

Первый осенний этап Мировой серии - турнира Гран-при по дзюдо - завершится 28 сентября. Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо.