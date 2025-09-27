В субботу делегаты генеральной ассамблеи МПК в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства Паралимпийского комитета России в организации

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Руководители Европейского паралимпийского комитета призывали своих членов голосовать консолидировано против восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом журналистам рассказал глава ПКР Павел Рожков.

В субботу делегаты генеральной ассамблеи МПК в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства Паралимпийского комитета России в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

"Накануне, как нам известно, проводилась генеральная ассамблея Европейского паралимпийского комитета, и руководители комитета призывали консолидировано голосовать против нас. Данная генеральная ассамблея МПК резко отличается от генеральной ассамблеи, которая была в Германии в 2022 году, и отличается от той, что была в Бахрейне в 2023 году. Было много доброжелательных к нам выступлений, но страны Скандинавии, Великобритания, они жестко выступали в адрес политики России, паралимпийского комитета. Сейчас были вот эти выступления тоже. Но они были очень корректны, дипломатичны и уже очень-очень сдержанны в плане критики", - сказал Рожков.

Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.