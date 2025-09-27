Евгений Васиков, Евгений Досов и Назар Бакиров выиграли золото командного турнира Игр стран СНГ по настольному теннису

ГАБАЛА /Азербайджан/, 27 сентября. /ТАСС/. Член сборной России по настольному теннису Евгений Васиков испытывает большую ответственность, представляю свою страну на Играх стран СНГ в Азербайджане. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В субботу Васиков вместе с Евгением Досовым и Назаром Бакировым выиграли золото командного турнира Игр стран СНГ, победив в финале команду Азербайджана, хозяйку соревнований.

"Выступая в форме сборной страны и под флагом России, мы испытываем очень большие эмоции, - рассказал Васиков. - Достаточно тяжелая ноша представлять свою страну, учитывая, что это мой первый опыт. Очень большой груз ответственности давит. Я очень рад представлять Россию на таких масштабных соревнованиях".

"Да, наших соперников очень горячо поддерживали трибуны, но это нас только подстегивало и вынуждало играть еще лучше. Теперь нас ждут личные соревнования, задачи перед нами стоят, как всегда, самые высокие, будем бороться за победу. Силы есть, мы долго готовились и не собираемся останавливаться на достигнутом", - заключил собеседник ТАСС.

С 27 по 29 сентября в Габале пройдут мужские и женские личные соревнования по настольному теннису.