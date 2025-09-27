Как сообщил ТАСС тренер мужской команды Юрий Рыжов, спортсмены в это время будут выступать на соренованиях

ГАБАЛА /Азербайджан/, 27 сентября. /ТАСС/. Российские мастера настольного тенниса, выигравшие в субботу золотые медали мужского и женского командного турниров, не примут участия в церемонии открытия III Игр стран СНГ, которые пройдут 28 сентября в Гяндже. Об этом ТАСС сообщил тренер мужской команды Юрий Рыжов.

"Наши спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия, которая пройдет в Гяндже, - рассказал Рыжов. - У нас завтра матчи будут после обеда, поэтому не получится. Испытываем ли сожаление от этого? Ну мы приехали сюда выступать, хотя если бы получилось поучаствовать в церемонии, то было бы замечательно, конечно".

Соревнования по настольному теннису проходят в Габале, которая расположена в двух часах езды от Гянджи.

В субботу победу в командном турнире одержала и женская сборная России. "Вручение медалей состоится 29 сентября, будет одновременно награждение призеров личных и командных соревнований. Праздновать золото командного турнира мы не будем, сегодня начинаются матчи личных соревнований", - рассказал ТАСС тренер женской команды Сергей Брусин.

Открытие III Игр стран СНГ пройдет в воскресенье вечером на городском стадионе Гянджи. Соревнования продлятся до 8 октября.