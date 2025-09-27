Комментатор погиб в августе на железной дороге в Московской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Зрители контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию аплодисментами почтили память комментатора Александра Гришина. Мероприятие проходит во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Голос комментатора вновь прозвучал под сводами арены. Комментаторская позиция Гришина свободна, на его пульте лежит букет белых роз.

5 августа на железной дороге в Московской области было обнаружено тело 47-летнего Гришина. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что причиной инцидента стал переход путей в неположенном месте на станции Битца.

Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале 7ТВ. С 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале "Спорт" (позднее - "Россия-2"), с 2015 по 2018 год - на телеканале "Матч ТВ". Работал на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года работал на Первом канале.