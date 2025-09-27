Фигурист Самсонов впервые рассказал детали перехода от Тутберидзе в группу Соколовской

По мнению спортсмена, в прежней группе он остановился в прогрессе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Личные причины подтолкнули фигуриста Даниила Самсонова перейти в конце прошлого сезона из штаба Этери Тутберидзе в тренерскую команду Светланы Соколовской. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления с короткой программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

"Адаптировался [в новой группе] очень хорошо, - сказал Самсонов. - Первая тренировка была в начале июня. В этой группе мы были знакомы с Марком [Кондратюком], дружим с ним. Советовался с ним, и отчасти он мне помог влиться в коллектив группы, помогал обосноваться в первые две недели, говорил мне - "все хорошо, наслаждайся". Причины перехода? Это больше личное, много было причин. Наверное, просто в конце было тяжеловато, я понимал, что как минимум, если сравнивать два взрослых сезона, стал похуже кататься. Возможно моя вина, может коллективная, но я просто сел с родителями, поговорил и приняли решение".

Самсонов рассказал о разнице в методике работы двух групп: "Это другой тренерский процесс, для меня непривычный. Но я думаю, он эффективный. Я стал меньше делать бабочек, это дает повод радоваться, что был сделан правильный шаг, и я должен улучшаться с каждым месяцем. Надеюсь к основным соревнованиям выйти на пик формы", - заключил он.