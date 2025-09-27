Фигурист Кондратюк пообещал приложить максимум усилий для развития спорта в комиссии ОКР

24 сентября стал известен новый состав комиссии спортсменов ОКР, в который вошли 15 человек, включая Кондратюка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в Пекине по фигурному катанию Марк Кондратюк приложит максимум усилий для развития спорта после того, как был включен в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом он рассказал журналистам.

"Я благодарен за оказанное доверие - это ответственная должность, - сказал Кондратюк. - Буду прикладывать максимум усилий, чтобы реализовать направления и полномочия, которые будут сосредоточены в руках нашей комиссии. Считаю, что нужно развиваться во всех направлениях. Если есть такая возможность, это нужно делать".

Кондратюку 22 года. Он также является чемпионом Европы и России 2022 года.