Ранее российский спортсмен выиграл квалификационный турнир в Пекине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник надеется на положительное решение специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска до участия в Олимпиаде. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее Гуменник и Аделия Петросян выиграли квалификационный турнир в Пекине. Позднее в МОК сообщили ТАСС, что для допуска на Олимпиаду спортсменам нужно дождаться решения специальной комиссии.

"Надеюсь, все хорошо будет", - ответил Гуменник на вопрос о комиссии МОК, которую им еще предстоит пройти.

В комиссию по допуску нейтральных спортсменов вошли член МОК Николь Ховерц из Арубы, трехкратный призер Олимпийских игр по баскетболу испанец Пау Газоль и президент Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ.

19 сентября МОК сообщил о том, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку. Соответствие критериям будет проверяться специальной комиссией.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии.