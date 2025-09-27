Российский спортсмен заработал квоту на Олимпиаду, выиграв отбор в Пекине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Мечтой фигуриста Петра Гуменника был отбор на Олимпийские игры. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее Гуменник заработал квоту на Олимпиаду, выиграв отбор в Пекине.

"По шкале до 10 эмоциональные впечатления от Пекина? Могу смело дать 10 баллов, но не потому что было очень волнительно, я пережил большой спектр эмоций, был очень рад вернуться на международную арену спустя 4 года. Соскучился, выступить в Китае, отобраться на Олимпиаду - это все была моя мечта", - сказал Гуменник.

"Почему вернули произвольную? Решили, что сейчас на данный момент зрителям понятнее и приятнее смотреть на Онегина, где четкий и ясный образ, где изложение понятно, а более абстрактная программа не так хорошо у меня получается, чтобы получить хорошие оценки", - добавил Гуменник.

Контрольные прокаты проходят в Санкт-Петербурге 27-28 сентября.