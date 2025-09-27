"Ахмат" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, обыграв "Акрон"

ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" со счетом 3:0 обыграл тольяттинский "Акрон" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Эгаш Касинтура (3-я минута) и Брайан Мансилья (72, 90).
"Ахмат" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. "Акрон" не может одержать победу седьмую игру подряд.
"Ахмат" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. "Акрон" располагается на 14-й строчке, в активе клуба 7 очков.
В следующем туре "Ахмат" на выезде сыграет с лидером чемпионата "Краснодаром", "Акрон" примет петербургский "Зенит". Встречи пройдут 4 октября.
1
"Краснодар"
9
6
1
2
19
20
7
13
2
ЦСКА
9
5
3
1
18
18
8
10
3
"Балтика"
9
4
5
0
17
13
5
8
4
"Локомотив"
9
4
5
0
17
20
13
7
5
"Зенит"
9
4
4
1
16
15
7
8
6
"Динамо" М
10
4
3
3
15
15
12
3
9
"Ахмат"
10
4
3
3
15
14
11
3
7
"Спартак"
9
4
3
2
15
14
14
0
8
"Рубин"
9
4
3
2
15
13
14
-1
10
"Крылья Советов"
10
3
3
4
12
16
19
-3
11
"Ростов"
9
2
3
4
9
8
12
-4
12
"Динамо" Мх
9
2
3
4
9
5
11
-6
13
"Оренбург"
9
1
4
4
7
11
16
-6
14
"Акрон"
10
1
4
5
7
12
17
-5
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
9
0
1
8
1
5
24
-19