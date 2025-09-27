27 сентября, 15:52
Футбол в России

"Ахмат" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, обыграв "Акрон"

"Акрон" не знает побед на протяжении семи встреч

ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" со счетом 3:0 обыграл тольяттинский "Акрон" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эгаш Касинтура (3-я минута) и Брайан Мансилья (72, 90).

"Ахмат" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. "Акрон" не может одержать победу седьмую игру подряд.

"Ахмат" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. "Акрон" располагается на 14-й строчке, в активе клуба 7 очков.

В следующем туре "Ахмат" на выезде сыграет с лидером чемпионата "Краснодаром", "Акрон" примет петербургский "Зенит". Встречи пройдут 4 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Краснодар"

9

6

1

2

19

20

7

13

2

ЦСКА

9

5

3

1

18

18

8

10

3

"Балтика"

9

4

5

0

17

13

5

8

4

"Локомотив"

9

4

5

0

17

20

13

7

5

"Зенит"

9

4

4

1

16

15

7

8

6

"Динамо" М

10

4

3

3

15

15

12

3

9

"Ахмат"

10

4

3

3

15

14

11

3

7

"Спартак"

9

4

3

2

15

14

14

0

8

"Рубин"

9

4

3

2

15

13

14

-1

10

"Крылья Советов"

10

3

3

4

12

16

19

-3

11

"Ростов"

9

2

3

4

9

8

12

-4

12

"Динамо" Мх

9

2

3

4

9

5

11

-6

13

"Оренбург"

9

1

4

4

7

11

16

-6

14

"Акрон"

10

1

4

5

7

12

17

-5

15

"Пари НН"

9

2

0

7

6

8

17

-9

16

"Сочи"

9

0

1

8

1

5

24

-19

  

