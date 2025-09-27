"Ахмат" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, обыграв "Акрон"

Футбол в России

"Акрон" не знает побед на протяжении семи встреч

ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" со счетом 3:0 обыграл тольяттинский "Акрон" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эгаш Касинтура (3-я минута) и Брайан Мансилья (72, 90).

"Ахмат" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. "Акрон" не может одержать победу седьмую игру подряд.

"Ахмат" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. "Акрон" располагается на 14-й строчке, в активе клуба 7 очков.

В следующем туре "Ахмат" на выезде сыграет с лидером чемпионата "Краснодаром", "Акрон" примет петербургский "Зенит". Встречи пройдут 4 октября.