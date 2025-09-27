Двоеглазова рассказала, что планирует показать тройной аксель в дебютном взрослом сезоне

Фигуристка принимает участие в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Алиса Двоеглазова намерена показать тройной аксель в короткой программе в своем дебютном взрослом сезоне. Об этом она рассказала журналистам на контрольных прокатах.

"Подготовка проходила плодотворно, как будто с того сезона я получила опыт именно в подготовке, училась на своих ошибках, чтобы было и проще, и спокойнее. Я очень рада, что попала на предолимпийский сбор в Красноярске, это дало толчок и мотивацию, зарядилась от людей, которые были там", - рассказала Двоеглазова.

"У меня новые программы, я знаю, что меня ждали конкретно во взрослых, публика очень громкая, тепло встречала меня. Новая короткая программа - очень интересная для меня постановка, кажется, что она немного похожа на произвольную того сезона, но она кардинально отличается. Есть ли в планах вставлять тройной аксель? Конечно, в планах это всегда присутствует. Для меня тройной аксель - очень сложный прыжок. Также четверной флип тренирую, и, может быть, получится показать в произвольной программе, пока не завтра", - добавила спортсменка.

Контрольные прокаты проходят в Санкт-Петербурге 27-28 сентября.