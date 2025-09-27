В конце прошлого сезона фигуристка сменила тренера и переехала в Москву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Вероника Яметова считает, что в ее переезде из Екатеринбурга в столицу есть плюсы и минусы, но оно того стоило. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

В конце прошлого сезона Яметова сменила тренера - Елену Левковец, переехав в Москву, где теперь тренируется под руководством Сергея Давыдова.

"Многое что поменялось с переездом в Москву. В Екатеринбурге я оставила своих близких, друзей, домашних животных, но считаю, что переезд в Москву того стоил, потому что с Сергеем Дмитриевичем [Давыдовым] мы проделали большую работу в межсезонье - по прыжкам, постановке программы. Я думаю, этот переход того стоил", - считает Яметова.

"Живем в 10-15 минутах пешком до ЦСКА, снимаем квартиру, у меня машина, есть электросамокат, так что порой бывает, добираюсь быстрее, чем за 15 минут. После поездок из-за города на каток в Екатеринбурге Москва мне уже не кажется быстрым городом. Из минусов - приходится спать в берушах. Дома все старались не шуметь, передвигались на носочках, а тут как будто по голове кто-то ходит", - добавила она.

Яметовой 18 лет, она является победительницей финала Кубка России (2022). В прошлом сезоне фигуристка заняла 7-е место на чемпионате России.