Капитан "Вашингтона" пропустил два предсезонных матча команды

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин провел тренировку на льду, занимаясь отдельно от команды в бесконтактном джерси.. Об этом сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети X.

На видео, опубликованном Гулитти, Овечкин отрабатывает броски по воротам.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы, главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери сообщил, что повреждение не представляет серьезной опасности. 19 и 20 сентября хоккеист не принимал участия в тренировках, а также пропустил предсезонные матчи команды против "Бостона" (5:2) и "Филадельфии" (5:1).