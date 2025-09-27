Акатьева поблагодарила ФФККР за возможность участия в сборах в Красноярске

Сборы проходили в преддверии олимпийского квалификационного турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Софья Акатьева поблагодарила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) за возможность поучаствовать в тренировочном сборе в Красноярске. Об этом она рассказала журналистам.

Сбор в Красноярске прошел в преддверии квалификационного к Олимпийским играм турнира в Пекине. Оттуда в Китай вылетали Аделия Петросян и Петр Гуменник, завоевавшие впоследствии право участвовать в Играх победными прокатами.

"Я очень благодарна за то, что мне предоставилась возможность тренироваться на этих сборах, для меня это было такой мотивацией и еще более улучшенной, более дисциплинированной подготовкой. Там был очень крутой тренировочный режим, все прокаты, все элементы отсматривали тренеры и судьи. Это была такая совместная работа, которую было очень приятно проделывать", - рассказала Акатьева.

Фигуристка отметила, что очень волновалась перед контрольными пркоатами, которые проходят в Санкт-Петербурге. "Я очень долго этого ждала, волновалась, как же все пройдет? А как я буду себя чувствовать на льду в этом сезоне? Понравится ли моя новая программа? Как она будет выглядеть? Как музыка будет звучать? Но думаю, что все прошло нормально. Конечно же, еще много работы над программой и над элементами", - отметила она.