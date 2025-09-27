"Металлург" уступил "Ак Барсу" и прервал победную серию в КХЛ из пяти матчей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.
Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Владимир Алистров (36-я минута), Илья Карпухин (49) и Григорий Денисенко (53, 56). У проигравших отличились Александр Сиряцкий (19), Дмитрий Силантьев (31) и Роман Канцеров (32).
"Металлург" прервал победную серию из пяти матчей КХЛ и располагается на 2-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 14 очков в 9 матчах. "Ак Барс" набрал 9 очков в 9 играх и занимает 5-е место на Востоке.
В следующей встрече "Ак Барс" на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом","Металлург" примет новосибирскую "Сибирь". Встречи пройдут 29 сентября.
1
"Локомотив"
9
5
1
1
0
1
0
1
32-16
15
2
"Торпедо"
8
4
2
0
0
1
0
1
25-16
13
3
"Динамо" Мн
8
4
1
0
1
1
0
1
23-17
12
4
"Шанхай Дрэгонс"
8
3
1
0
1
1
0
2
25-22
10
5
ЦСКА
9
4
0
0
1
0
0
4
24-27
9
6
СКА
7
3
1
0
0
1
0
2
25-19
9
7
"Спартак"
8
2
0
1
1
2
0
2
25-28
9
8
"Динамо" М
8
1
1
2
1
0
0
3
22-28
9
9
"Северсталь"
9
4
0
0
0
0
0
5
21-22
8
10
"Сочи"
7
1
0
2
0
1
0
3
16-22
7
11
"Лада"
8
1
0
0
1
0
0
6
15-36
3
1
"Авангард"
9
5
1
1
0
0
0
2
34-23
14
2
"Металлург"
9
4
1
1
1
1
0
1
34-24
14
3
"Трактор"
9
4
1
0
1
1
0
2
27-25
12
4
"Нефтехимик"
8
4
1
0
0
0
0
3
25-23
10
5
"Ак Барс"
9
4
0
0
1
0
0
4
22-30
9
6
"Автомобилист"
9
3
0
1
0
1
0
4
27-28
9
7
"Амур"
8
3
0
0
2
0
0
3
17-18
8
8
"Адмирал"
7
2
0
1
2
0
0
2
18-15
8
9
"Сибирь"
7
1
0
3
0
0
0
3
12-14
8
10
"Барыс"
8
1
1
1
0
1
0
4
18-22
7
11
"Салават Юлаев"
7
0
1
0
1
1
0
4
14-23
4