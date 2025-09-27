"Металлург" уступил "Ак Барсу" и прервал победную серию в КХЛ из пяти матчей

Казанцы победили со счетом 4:3, отыгравшись с 0:3

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Владимир Алистров (36-я минута), Илья Карпухин (49) и Григорий Денисенко (53, 56). У проигравших отличились Александр Сиряцкий (19), Дмитрий Силантьев (31) и Роман Канцеров (32).

"Металлург" прервал победную серию из пяти матчей КХЛ и располагается на 2-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 14 очков в 9 матчах. "Ак Барс" набрал 9 очков в 9 играх и занимает 5-е место на Востоке.

В следующей встрече "Ак Барс" на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом","Металлург" примет новосибирскую "Сибирь". Встречи пройдут 29 сентября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 9 5 1 1 0 1 0 1 32-16 15 2 "Торпедо" 8 4 2 0 0 1 0 1 25-16 13 3 "Динамо" Мн 8 4 1 0 1 1 0 1 23-17 12 4 "Шанхай Дрэгонс" 8 3 1 0 1 1 0 2 25-22 10 5 ЦСКА 9 4 0 0 1 0 0 4 24-27 9 6 СКА 7 3 1 0 0 1 0 2 25-19 9 7 "Спартак" 8 2 0 1 1 2 0 2 25-28 9 8 "Динамо" М 8 1 1 2 1 0 0 3 22-28 9 9 "Северсталь" 9 4 0 0 0 0 0 5 21-22 8 10 "Сочи" 7 1 0 2 0 1 0 3 16-22 7 11 "Лада" 8 1 0 0 1 0 0 6 15-36 3