27 сентября, 16:48
КХЛ

"Металлург" уступил "Ак Барсу" и прервал победную серию в КХЛ из пяти матчей

Казанцы победили со счетом 4:3, отыгравшись с 0:3

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Владимир Алистров (36-я минута), Илья Карпухин (49) и Григорий Денисенко (53, 56). У проигравших отличились Александр Сиряцкий (19), Дмитрий Силантьев (31) и Роман Канцеров (32).

"Металлург" прервал победную серию из пяти матчей КХЛ и располагается на 2-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 14 очков в 9 матчах. "Ак Барс" набрал 9 очков в 9 играх и занимает 5-е место на Востоке.

В следующей встрече "Ак Барс" на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом","Металлург" примет новосибирскую "Сибирь". Встречи пройдут 29 сентября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

"Локомотив"

9

5

1

1

0

1

0

1

32-16

15

2

"Торпедо"

8

4

2

0

0

1

0

1

25-16

13

3

"Динамо" Мн

8

4

1

0

1

1

0

1

23-17

12

4

"Шанхай Дрэгонс"

8

3

1

0

1

1

0

2

25-22

10

5

ЦСКА

9

4

0

0

1

0

0

4

24-27

9

6

СКА

7

3

1

0

0

1

0

2

25-19

9

7

"Спартак"

8

2

0

1

1

2

0

2

25-28

9

8

"Динамо" М

8

1

1

2

1

0

0

3

22-28

9

9

"Северсталь"

9

4

0

0

0

0

0

5

21-22

8

10

"Сочи"

7

1

0

2

0

1

0

3

16-22

7

11

"Лада"

8

1

0

0

1

0

0

6

15-36

3

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Авангард"

9

5

1

1

0

0

0

2

34-23

14

2

"Металлург"

9

4

1

1

1

1

0

1

34-24

14

3

"Трактор"

9

4

1

0

1

1

0

2

27-25

12

4

"Нефтехимик"

8

4

1

0

0

0

0

3

25-23

10

5

"Ак Барс"

9

4

0

0

1

0

0

4

22-30

9

6

"Автомобилист"

9

3

0

1

0

1

0

4

27-28

9

7

"Амур"

8

3

0

0

2

0

0

3

17-18

8

8

"Адмирал"

7

2

0

1

2

0

0

2

18-15

8

9

"Сибирь"

7

1

0

3

0

0

0

3

12-14

8

10

"Барыс"

8

1

1

1

0

1

0

4

18-22

7

11

"Салават Юлаев"

7

0

1

0

1

1

0

4

14-23

4

  

Теги:
КХЛ