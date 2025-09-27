Спортсменка ранее отобралась на Олимпийские игры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Отобравшаяся на Олимпийские игры 2026 года фигуристка Аделия Петросян приняла решение выступить на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге по совету тренеров. Об этом она рассказала журналистам.

Контрольные прокаты проходят в Санкт-Петербурге 27-28 сентября. 20 сентября Петросян одержала победу в олимпийском отборочном турнире в Пекине.

"Я рада вернуться в более родную атмосферу, после предыдущего старта уставшая. Все самое сложное для себя я сделала. Сейчас надо восстанавливаться, лечиться", - сказала Петросян.

"Тренеры сказали, что желательно выступить в Санкт-Петербурге. Сказали, что у меня достаточно легкий контент, можно выступить", - добавила фигуристка.