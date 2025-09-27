"Салават Юлаев" проиграл шестой матч подряд в КХЛ, уступив "Авангарду"

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 5:2 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Волков (16-я минута), Вячеслав Войнов (17), Семен Чистяков (19), Эндрю Потуральски (32) и Константин Окулов (38). У проигравших отличились Александр Жаровский (26) и Владислав Ефремов (43).
"Салават Юлаев" потерпел шестое поражение подряд в КХЛ. Единственную победу в текущем сезоне команда одержала 8 сентября, обыграв в овертайме магнитогорский "Металлург" (3:2).
"Авангард" располагается на 1-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 14 очков в 9 матчах. "Салават Юлаев" набрал 4 очка в 8 играх и занимает последнее, 11-е место на Востоке.
В следующей встрече "Авангард" 1 октября примет владивостокский "Адмирал", "Салават Юлаев" в тот же день дома сыграет с новосибирской "Сибирью".
1
"Локомотив"
9
5
1
1
0
1
0
1
32-16
15
2
"Торпедо"
8
4
2
0
0
1
0
1
25-16
13
3
"Динамо" Мн
8
4
1
0
1
1
0
1
23-17
12
4
"Шанхай Дрэгонс"
8
3
1
0
1
1
0
2
25-22
10
5
ЦСКА
9
4
0
0
1
0
0
4
24-27
9
6
СКА
7
3
1
0
0
1
0
2
25-19
9
7
"Спартак"
8
2
0
1
1
2
0
2
25-28
9
8
"Динамо" М
8
1
1
2
1
0
0
3
22-28
9
9
"Северсталь"
9
4
0
0
0
0
0
5
21-22
8
10
"Сочи"
7
1
0
2
0
1
0
3
16-22
7
11
"Лада"
8
1
0
0
1
0
0
6
15-36
3
1
"Авангард"
9
5
1
1
0
0
0
2
34-23
14
2
"Металлург"
9
4
1
1
1
1
0
1
34-24
14
3
"Трактор"
9
4
1
0
1
1
0
2
27-25
12
4
"Нефтехимик"
8
4
1
0
0
0
0
3
25-23
10
5
"Ак Барс"
9
4
0
0
1
0
0
4
22-30
9
6
"Автомобилист"
9
3
0
1
0
1
0
4
27-28
9
7
"Амур"
8
3
0
0
2
0
0
3
17-18
8
8
"Адмирал"
7
2
0
1
2
0
0
2
18-15
8
9
"Сибирь"
7
1
0
3
0
0
0
3
12-14
8
10
"Барыс"
8
1
1
1
0
1
0
4
18-22
7
11
"Салават Юлаев"
7
0
1
0
1
1
0
4
14-23
4