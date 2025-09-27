"Салават Юлаев" проиграл шестой матч подряд в КХЛ, уступив "Авангарду"

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу омской команды

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 5:2 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Волков (16-я минута), Вячеслав Войнов (17), Семен Чистяков (19), Эндрю Потуральски (32) и Константин Окулов (38). У проигравших отличились Александр Жаровский (26) и Владислав Ефремов (43).

"Салават Юлаев" потерпел шестое поражение подряд в КХЛ. Единственную победу в текущем сезоне команда одержала 8 сентября, обыграв в овертайме магнитогорский "Металлург" (3:2).

"Авангард" располагается на 1-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 14 очков в 9 матчах. "Салават Юлаев" набрал 4 очка в 8 играх и занимает последнее, 11-е место на Востоке.

В следующей встрече "Авангард" 1 октября примет владивостокский "Адмирал", "Салават Юлаев" в тот же день дома сыграет с новосибирской "Сибирью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 9 5 1 1 0 1 0 1 32-16 15 2 "Торпедо" 8 4 2 0 0 1 0 1 25-16 13 3 "Динамо" Мн 8 4 1 0 1 1 0 1 23-17 12 4 "Шанхай Дрэгонс" 8 3 1 0 1 1 0 2 25-22 10 5 ЦСКА 9 4 0 0 1 0 0 4 24-27 9 6 СКА 7 3 1 0 0 1 0 2 25-19 9 7 "Спартак" 8 2 0 1 1 2 0 2 25-28 9 8 "Динамо" М 8 1 1 2 1 0 0 3 22-28 9 9 "Северсталь" 9 4 0 0 0 0 0 5 21-22 8 10 "Сочи" 7 1 0 2 0 1 0 3 16-22 7 11 "Лада" 8 1 0 0 1 0 0 6 15-36 3