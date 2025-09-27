Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, выступающие в спортивных парах, пропустили прошлый сезон из-за травмы партнерши

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Некоторые врачи советовали фигуристке Екатерине Чикмаревой, выступающей в парном катании с Матвеем Янченковым, завершить спортивную карьеру после травмы. Об этом она рассказала журналистам на контрольных прокатах.

"Травма была в начале сентября [прошлого года], ходила ко многим врачам, кто-то говорил: "Бросай это дело, зачем тебе это нужно". Я не послушала. Было сильное желание попасть на чемпионат России в том году, но решили, что лучше будет не гнаться", - рассказала Чикмарева.

Контрольные прокаты проходят в Санкт-Петербурге 27-28 сентября.