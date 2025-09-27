27 сентября, 19:31
Футболист Кузяев рассказал, почему принял решение вернуться в Россию

Бывший полузащитник "Гавра" не получил предложений от клубов из чемпинатов выше уровнем, чем РПЛ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полузащитник Далер Кузяев принял решение вернуться в чемпионат России, потому что не получил предложений от клубов из турниров выше уровнем. Об этом Кузяев рассказал журналистам.

Кузяев покинул французский "Гавр" 19 июня. За два сезона полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 2 результативные передачи. 24 сентября казанский "Рубин" объявил о заключении контракта с Кузяевым до лета 2026 года.

"Второй сезон получился скомканным, я получил травму, мало играл. Не было хороших вариантов в Европе. Были предложения из Азии, экзотических стран, Турции. Я решил, что чемпионат России намного выше уровнем этих чемпионатов. С удовольствием вернулся", - сказал Кузяев.

Кузяев имел возможность перейти в "Зенит". "С "Зенитом" мы в хороших отношениях. Общались все время, что я находился во Франции. Сейчас я в "Рубине", чему очень рад", - добавил он.

Кузяеву 32 года. Ранее он выступал за "Карелию", нижнекамский "Нефтехимик", грозненский "Терек" (ныне "Ахмат") и петербургский "Зенит", с которым пять раз становился чемпионом России. За сборную России Кузяев провел 51 матч и забил 3 гола. 

