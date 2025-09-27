Кагановская и Некрасов считают, что могли лучше откататься на контрольных прокатах

Фигуристка отметила, что ритм-танец у дуэта на тренировках получался лучше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, могли лучше откатать ритм-танец на контрольных прокатах. Такое мнение они высказали журналистам.

"Мне было более волнительно, чем обычно. У меня в голове промелькнули такие мысли: если сяду на пятую точку, то праздник испорчу всем, будет не очень (Некрасов в субботу отмечает день рождения - прим. ТАСС). Максим был в хорошем настроении. Мы знаем то, что мы делали на тренировках лучше прокаты, чем здесь, обидно. Мы сегодня не очень дотянули", - сказала Кагановская.

Контрольные прокаты проходят в Санкт-Петербурге 27-28 сентября.