МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года российский нападающий Евгений Кузнецов ожидает предложений контракта от клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и "Флориды". Об этом на своей странице в X сообщил журналист Марко д'Амико.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что Кузнецов может подписать контракт с магнитогорским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург".

По данным д'Амико, Кузнецов ждет решения клубов относительно предложения контракта. Ранее пресс-служба "Флориды" сообщила, что нападающий и капитан команды Александр Барков получил травму крестообразных связок, перенес операцию и пропустит от семи до девяти матчей. Кузнецов подписал контракт с петербургским СКА в конце июля 2024 года. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2027/28. В апреле СКА расторг контракт с игроком.

Кузнецову 33 года, он был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину". В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.

В России Кузнецов с 2009 по 2014 год защищал цвета челябинского "Трактора". В сезоне-2011/12 команда вместе с форвардом выиграла Кубок континента (вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ), в следующем сезоне клуб стал финалистом Кубка Гагарина.