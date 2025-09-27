"Ростов" и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0 в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
"Ростов" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (одна победа, четыре ничьих).
Ростовская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. "Краснодар" занимает 2-е место, набрав 20 очков. Столько же имеет в активе московский "Локомотив", который располагается выше благодаря победе в личной встрече.
В следующем туре "Краснодар" 4 октября примет грозненский "Ахмат", "Ростов" 5 октября на выезде сыграет с "Оренбургом". Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Краснодар" 30 сентября на своем поле встретится с московским "Динамо", "Ростов" 2 октября в гостях сыграет с "Динамо" из Махачкалы.
1
"Локомотив"
10
5
5
0
20
21
13
8
2
"Краснодар"
10
6
2
2
20
20
7
13
3
ЦСКА
9
5
3
1
18
18
8
10
4
"Балтика"
9
4
5
0
17
13
5
8
5
"Зенит"
9
4
4
1
16
15
7
8
6
"Динамо" М
10
4
3
3
15
15
12
3
7
"Ахмат"
10
4
3
3
15
14
11
3
8
"Спартак"
9
4
3
2
15
14
14
0
9
"Рубин"
10
4
3
3
15
13
15
-2
10
"Крылья Советов"
10
3
3
4
12
16
19
-3
11
"Ростов"
10
2
4
4
10
8
12
-4
12
"Динамо" Мх
9
2
3
4
9
5
11
-6
13
"Оренбург"
9
1
4
4
7
11
16
-6
14
"Акрон"
10
1
4
5
7
12
17
-5
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
9
0
1
8
1
5
24
-19