27 сентября, 20:57
Футбол в России

"Ростов" и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0 в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

"Ростов" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (одна победа, четыре ничьих).

Ростовская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. "Краснодар" занимает 2-е место, набрав 20 очков. Столько же имеет в активе московский "Локомотив", который располагается выше благодаря победе в личной встрече.

В следующем туре "Краснодар" 4 октября примет грозненский "Ахмат", "Ростов" 5 октября на выезде сыграет с "Оренбургом". Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Краснодар" 30 сентября на своем поле встретится с московским "Динамо", "Ростов" 2 октября в гостях сыграет с "Динамо" из Махачкалы.

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Локомотив"

10

5

5

0

20

21

13

8

2

"Краснодар"

10

6

2

2

20

20

7

13

3

ЦСКА

9

5

3

1

18

18

8

10

4

"Балтика"

9

4

5

0

17

13

5

8

5

"Зенит"

9

4

4

1

16

15

7

8

6

"Динамо" М

10

4

3

3

15

15

12

3

7

"Ахмат"

10

4

3

3

15

14

11

3

8

"Спартак"

9

4

3

2

15

14

14

0

9

"Рубин"

10

4

3

3

15

13

15

-2

10

"Крылья Советов"

10

3

3

4

12

16

19

-3

11

"Ростов"

10

2

4

4

10

8

12

-4

12

"Динамо" Мх

9

2

3

4

9

5

11

-6

13

"Оренбург"

9

1

4

4

7

11

16

-6

14

"Акрон"

10

1

4

5

7

12

17

-5

15

"Пари НН"

9

2

0

7

6

8

17

-9

16

"Сочи"

9

0

1

8

1

5

24

-19

  

Теги:
Российский футбол