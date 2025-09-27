В команде сообщили, что, несмотря на замену документов, было принято решение о недопуске на территорию страны и аннулировании виз

ТАСС, 27 сентября. Киберспортивная команда Virtus.pro не примет участия в турнире ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2 в Стокгольме из-за проблемы с документами у игроков. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Отмечается, что при пересечении границы Швеции у пограничной службы возникли вопросы к медицинской страховке трех игроков команды. Документы были заменены, но решение о недопуске на территорию страны уже было принято, а визы игроков аннулированы. В команде сообщили, что для урегулирования ситуации был привлечен местный юрист, специализирующийся на миграционных вопросах.

ESL Pro League Season 22 пройдет в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. Призовой фонд составит $400 тыс.