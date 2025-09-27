Нападающий не принимал участия в тренировке команды

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов проходит лечение от глазной инфекции. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в соцсети X.

"У Капризова глазная инфекция. Он принимает антибиотики. [Главный тренер "Миннесоты" Джон] Хайнс надеется, что он быстро поправится", - написал Руссо. Из-за заболевания Капризов не принял участия в тренировке команды.

Капризову 28 лет, в регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона он провел 41 матч, в которых забросил 25 шайб и отдал 31 голевую передачу. В 6 играх плей-офф на его счету 5 голов и 4 результативные передачи.