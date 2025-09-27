Алип надеется, что "Кайрат" отберет очки у "Реала" в Лиге чемпионов

Матч пройдет 30 сентября в Алма-Ате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Казахстанский защитник петербургского "Зенита" Нуралы Алип надеется на боевую ничью в матче основного этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом". Об этом Алип, который является воспитанником "Кайрата", рассказал журналистам.

"Кайрат" в этом сезоне впервые в истории выступает в основной стадии Лиги чемпионов. Матч с "Реалом" пройдет в Алма-Ате 30 сентября и начнется в 19:45 мск.

"Сегодня "Реал" проиграл мадридскому "Атлетико" (2:5), я посмотрел. У них впереди матчи тяжелые, но, думаю, состав нормальный приедет. А так, хотелось бы боевую ничью. В Казахстане уже квартиры продают с видом на стадион. Всего 26 тыс. вмещает, это очень мало. Заявок [на покупку билетов] было 200 тыс.", - сказал Алип.

"Кайрат" стал вторым казахстанским клубом, который пробился в основной этап Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться "Астана".