"Краснодар" уступил лидерство "Локомотиву", Глушенков сделал покер. Итоги дня в РПЛ

В субботу в чемпионате России прошло четыре матча

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Программа субботних матчей 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) подарила болельщикам много событий. В этот день "Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" и уступил лидерство московскому "Локомотиву", победившему казанский "Рубин", а полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков забил четыре мяча в матче с "Оренбургом".

В Москве "Локомотив" прервал серию из пяти ничьих в РПЛ, железнодорожники победили на своем поле "Рубин" со счетом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте забил полузащитник и капитан команды Дмитрий Баринов, он отличился после грубой ошибки вратаря казанцев Евгения Ставера. "Локомотив" снова мог упустить победу в концовке встречи, но гол Дардана Шабанхаджая был отменен из-за офсайда.

За "Рубин" дебютировал 32-летний полузащитник Далер Кузяев, который до этого два сезона выступал за французский "Гавр". "Физически было непросто, я довольно много времени пропустил, во время игры сказалось. В самом начале прям задохнулся", - сказал Кузяев журналистам.

"Локомотив" набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Такое же количество очков у "Краснодара", который располагается ниже из-за поражения в личной встрече. "Рубин" с 15 очками опустился на 9-е место. В следующем туре "Локомотив" 4 октября в гостях сыграет с московским "Динамо", "Рубин" в этот же день примет самарские "Крылья Советов".

"Краснодар" снова без победы

"Краснодар" в субботу на выезде сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 0:0. Ростовчане, неудачно начавшие сезон, не проигрывают в РПЛ уже на протяжении пяти матчей. Краснодарцы, наоборот, не могут победить во второй игре подряд, до этого "быки" дома уступили "Зениту" (0:2).

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев не имеет претензий к футболистам по самоотдаче. "Тяжелая игра, очень много единоборств, много верховых мячей, футбола мало было, как и моментов у обеих команд, - сказал Мусаев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Наверное, ничья - закономерный результат. Конечно, хотелось поиграть в футбол, хорошее поле, южное дерби, но, к сожалению, что имеем. По самоотдаче к ребятам нет претензий, оставили все силы, через два дня матч на кубок, нужно сохранять сейчас эмоции, провести восстановление".

"Краснодар" с 20 очками опустился на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 10 очками располагается на 11-й позиции. В следующем туре краснодарская команда 4 октября дома сыграет с грозненским "Ахматом", "Ростов" днем позже в гостях встретится с "Оренбургом".

Также в субботу "Ахмат" дома победил "Акрон" со счетом 3:0. Грозненская команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей, она началась с назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера. "Акрон" не может победить в восьмом матче подряд во всех турнирах.

"Ахмат" с 15 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. "Акрон" идет 14-м с 7 очками. В следующем туре грозненская команда сыграет на выезде с "Краснодаром", "Акрон" 4 октября примет "Зенит".

Глушенков снова лучший

В заключительном матче дня "Зенит" дома победил "Оренбург" со счетом 5:2. Главным героем встречи стал Глушенков, который впервые забил четыре мяча в одном матче в чемпионате России. Предыдущий покер в РПЛ оформил нападающий "Пари НН" Хуан Боселли, который 12 мая отправил четыре мяча в ворота самарских "Крыльев Советов" (5:2). Пять голов за игру забивали Виктор Панченко (1994 год), Олег Веретенников (1998) и Матео Кассьерра (2024).

Глушенков с шестью голами идет третьим в списке лучших бомбардиров РПЛ. Лидируют нападающий "Рубина" Мирлинд Даку и полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, у которых по восемь забитых мячей.

"Зенит" набрал 19 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" с 7 очками располагается на 13-й позиции.

Программа 10-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день московское "Динамо" на выезде победило "Крылья Советов" (3:2). 28 сентября состоятся матчи ЦСКА - "Балтика", "Динамо" (Махачкала) - "Сочи" и "Спартак" - "Пари НН".