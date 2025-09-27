"Краснодар" уступил лидерство "Локомотиву", Глушенков сделал покер. Итоги дня в РПЛ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Программа субботних матчей 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) подарила болельщикам много событий. В этот день "Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" и уступил лидерство московскому "Локомотиву", победившему казанский "Рубин", а полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков забил четыре мяча в матче с "Оренбургом".
В Москве "Локомотив" прервал серию из пяти ничьих в РПЛ, железнодорожники победили на своем поле "Рубин" со счетом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте забил полузащитник и капитан команды Дмитрий Баринов, он отличился после грубой ошибки вратаря казанцев Евгения Ставера. "Локомотив" снова мог упустить победу в концовке встречи, но гол Дардана Шабанхаджая был отменен из-за офсайда.
За "Рубин" дебютировал 32-летний полузащитник Далер Кузяев, который до этого два сезона выступал за французский "Гавр". "Физически было непросто, я довольно много времени пропустил, во время игры сказалось. В самом начале прям задохнулся", - сказал Кузяев журналистам.
"Локомотив" набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Такое же количество очков у "Краснодара", который располагается ниже из-за поражения в личной встрече. "Рубин" с 15 очками опустился на 9-е место. В следующем туре "Локомотив" 4 октября в гостях сыграет с московским "Динамо", "Рубин" в этот же день примет самарские "Крылья Советов".
"Краснодар" снова без победы
"Краснодар" в субботу на выезде сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 0:0. Ростовчане, неудачно начавшие сезон, не проигрывают в РПЛ уже на протяжении пяти матчей. Краснодарцы, наоборот, не могут победить во второй игре подряд, до этого "быки" дома уступили "Зениту" (0:2).
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев не имеет претензий к футболистам по самоотдаче. "Тяжелая игра, очень много единоборств, много верховых мячей, футбола мало было, как и моментов у обеих команд, - сказал Мусаев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Наверное, ничья - закономерный результат. Конечно, хотелось поиграть в футбол, хорошее поле, южное дерби, но, к сожалению, что имеем. По самоотдаче к ребятам нет претензий, оставили все силы, через два дня матч на кубок, нужно сохранять сейчас эмоции, провести восстановление".
"Краснодар" с 20 очками опустился на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 10 очками располагается на 11-й позиции. В следующем туре краснодарская команда 4 октября дома сыграет с грозненским "Ахматом", "Ростов" днем позже в гостях встретится с "Оренбургом".
Также в субботу "Ахмат" дома победил "Акрон" со счетом 3:0. Грозненская команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей, она началась с назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера. "Акрон" не может победить в восьмом матче подряд во всех турнирах.
"Ахмат" с 15 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. "Акрон" идет 14-м с 7 очками. В следующем туре грозненская команда сыграет на выезде с "Краснодаром", "Акрон" 4 октября примет "Зенит".
Глушенков снова лучший
В заключительном матче дня "Зенит" дома победил "Оренбург" со счетом 5:2. Главным героем встречи стал Глушенков, который впервые забил четыре мяча в одном матче в чемпионате России. Предыдущий покер в РПЛ оформил нападающий "Пари НН" Хуан Боселли, который 12 мая отправил четыре мяча в ворота самарских "Крыльев Советов" (5:2). Пять голов за игру забивали Виктор Панченко (1994 год), Олег Веретенников (1998) и Матео Кассьерра (2024).
Глушенков с шестью голами идет третьим в списке лучших бомбардиров РПЛ. Лидируют нападающий "Рубина" Мирлинд Даку и полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, у которых по восемь забитых мячей.
"Зенит" набрал 19 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" с 7 очками располагается на 13-й позиции.
Программа 10-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день московское "Динамо" на выезде победило "Крылья Советов" (3:2). 28 сентября состоятся матчи ЦСКА - "Балтика", "Динамо" (Махачкала) - "Сочи" и "Спартак" - "Пари НН".
1
"Локомотив"
10
5
5
0
20
21
13
8
2
"Краснодар"
10
6
2
2
20
20
7
13
3
"Зенит"
10
5
4
1
19
20
9
11
4
ЦСКА
9
5
3
1
18
18
8
10
5
"Балтика"
9
4
5
0
17
13
5
8
6
"Динамо" М
10
4
3
3
15
15
12
3
7
"Ахмат"
10
4
3
3
15
14
11
3
8
"Спартак"
9
4
3
2
15
14
14
0
9
"Рубин"
10
4
3
3
15
13
15
-2
10
"Крылья Советов"
10
3
3
4
12
16
19
-3
11
"Ростов"
10
2
4
4
10
8
12
-4
12
"Динамо" Мх
9
2
3
4
9
5
11
-6
13
"Оренбург"
10
1
4
5
7
13
21
-8
14
"Акрон"
10
1
4
5
7
12
17
-5
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
9
0
1
8
1
5
24
-19