Церемония прошла на стадионе "Уралан" в Элисте в рамках Международного фестиваля боевых искусств

ЭЛИСТА, 27 сентября. /ТАСС/. Американский актер, каскадер, кинорежиссер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос принял участие в торжественной церемонии награждения кубками спортсменов, ставших участниками масштабного международного фестиваля боевых искусств "Гармония силы и духа". Фестиваль прошел в рамках III Международного форума "Буддийский мир в новом тысячелетии" в Калмыкии, передает корреспондент ТАСС.

Международный фестиваль боевых искусств "Гармония силы и духа" состоялся на стадионе "Уралан" в Элисте. Участников и гостей фестиваля приветствовал глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, двукратная олимпийская чемпионка, российская фехтовальщица на саблях Софья Великая.

Перед гостями форума выступили ведущие спортсмены из России и мира, мастера боевых искусств. В числе представленных видов на зрелищных выступлениях - кикбоксинг, каратэ киокусинкай, вовинам вьет во дао, тхэквондо, калмыцкая борьба, бирманский бокс, ушу. Гвоздем программы стало выступление монахов Шаолиня. Как отметили организаторы форума, каждый номер подтвердил изящные элементы, мощь и философию своего направления. Особый колорит мероприятию придало выступление представителей калмыцкой борьбы, символизирующей дух и идентичность степного народа.

Специальным гостем фестиваля боевых искусств стал голливудский актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос, который и вручил спортсменам памятные кубки. В торжественной церемонии награждения приняли участие также директор Института стран Азии и Африки МГУ имени м. В. Ломоносова, президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов.

Фестиваль завершился файр-шоу и музыкальными номерами, создав атмосферу международной дружбы и культурного обмена.

О форуме

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.