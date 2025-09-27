Олимпийский чемпион Костомаров примет участие в забеге в Международный день глухих

Мероприятие пройдет на Поклонной горе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Порядка 40 звезд спорта, театра и кино и 3 тыс. жителей разных городов России примут участие в легкоатлетическом "Добром забеге" в парке Победы на Поклонной горе в поддержку глухих и слабослышащих детей. Мероприятие приурочено к Международному дню глухих.

Одним из участников забега станет олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров. Еще два года назад спортсмен прошел, пожалуй, самое тяжелое испытание в своей жизни. В январе 2023 года Костомаров заболел пневмонией, на фоне инфекции, которая затронула все сосуды организма, у него развился сепсис, что привело к гангрене. Из-за некроза ему провели ампутацию конечностей.

Тем не менее Костомаров не упал духом, а участвует в различного рода спортивных благотворительных мероприятиях. Впервые в истории беговых мероприятий в России все официальные объявления, стартовые команды и церемония награждения "Доброго забега" будут сопровождаться переводом на русский жестовый язык, поэтому событие станет по-настоящему доступным для участников и зрителей с нарушением слуха.

Ожидается, что в забеге из тех, кто был связан со спортом, примут участие бронзовый призер Олимпиады по фигурному катанию, супруга Костомарова Оксана Домнина, серебряный призер Олимпиады в лыжных гонках Александр Панжинский, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Юлия Гаврилова.

Первый такой забег состоялся год назад. В нем приняло участие 2 тыс. бегунов, 37 корпоративных команд и 31 партнер. По итогам забега было собрано 5 млн рублей на помощь детям-сиротам. Мероприятие начнется со старта для малышей (до 5 лет) на 450 м, потом пройдут забеги на 650 м (дети 6-9 лет), на 1 км (дети 10-13 лет), на 2 и 5 км (от 14 лет), на 10 км (от 16 лет) и эстафета 4х5 км.