Парк в Гармиш-Партенкирхене назовут именем погибшей биатлонистки Дальмайер

Спортсменка погибла в конце июля при восхождении на пик Лайла

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Парк в германском городе Гармиш-Партенкирхен, в котором родилась и выросла погибшая олимпийская чемпионка биатлонистка Лаура Дальмайер, назовут в честь спортсменки. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на муниципальный совет города.

Сообщается, что с такой просьбой обратились жители города и семья спортсменки. Решение о присвоении парку имени Дальмайер было принято единогласно.

Дальмайер погибла при восхождении на пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Спортсменка попала под камнепад 28 июля, ее напарница вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь утром 29 июля. Спасатели не могли добраться до спортсменки из-за угрозы нового камнепада. 15 сентября Bild сообщила, что спасатели приняли решение не эвакуировать с гор Пакистана тело спортсменки.

Дальмайер на Играх 2018 года в Пхёнчхане победила в спринте и гонке преследования, а также стала третьей в индивидуальной гонке. Она семь раз становилась чемпионкой мира, выигрывала Большой хрустальный глобус в сезоне-2016/17.