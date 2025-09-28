Нападающий "Интер Майами" не смог отличиться голом в матче против "Торонто"

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси прервал серию из трех матчей с голами в Главной футбольной лиге (MLS).

В гостевом матче регулярного чемпионата против "Торонто", который завершился со счетом 1:1, Месси отметился голевой передачей в конце первого тайма. До этого аргентинец забивал в трех играх турнира подряд, а в двух последних сумел сделать по дублю.

"Интер Майами" занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 56 очками по итогам 30 матчей. Месси возглавляет список лучших бомбардиров (24) и ассистентов (15).