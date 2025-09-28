Француз возглавил команду в июле 2024 года

ТАСС, 28 сентября. Руководство футбольного клуба "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии приняло решение уволить главного тренера француза Лорана Блана. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Блан возглавил команду в июле 2024 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Саудовской Аравии.

Блану 59 лет, ранее он работал во французских клубах "Бордо", "Пари Сен-Жермен" и "Лион", в катарском "Эр-Райяне" и возглавлял сборную Франции. С "Бордо" Блан выигрывал чемпионат (2009) и Суперкубок Франции (2008, 2009), а также становился обладателем Кубка лиги (2009). С ПСЖ он трижды выиграл чемпионат Франции (2014, 2015, 2016), дважды - кубок (2015, 2016), трижды - суперкубок страны (2013, 2014, 2015).

В период игровой карьеры Блан выступал за французские "Монпелье", "Ним", "Сент-Этьен", "Осер" и "Марсель", итальянские "Наполи" и "Интер", испанскую "Барселону" и английский "Манчестер Юнайтед". С "Осером" Блан выиграл чемпионат Франции (1996), с "Барселоной" - Кубок (1997) и Суперкубок Испании (1996), а также Кубок обладателей кубков УЕФА (1997). В составе "Манчестер Юнайтед" он стал чемпионом Англии в 2003 году. В составе сборной Франции Блан стал победителем чемпионата мира (1998) и чемпионата Европы (2000).

По итогам четырех туров "Аль-Иттихад" занимает 3-е место в турнирной таблице с 9 очками. В последнем матче национального первенства команда проиграла на своем поле "Аль-Насру" (0:2), за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. Ранее "Аль-Иттихад" с поражения стартовал на общем этапе азиатской Лиги чемпионов.