ТАСС, 28 сентября. Аргентинский нападающий Лионель Месси согласовал все условия нового контракта с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами". Об этом сообщил журналист Николо Скира на своей странице в X.

Нынешний контракт Месси рассчитан до конца года. В июле журналист Хави Кампос сообщил, что Месси намерен продлить контракт с клубом до конца 2028 года, поскольку хочет сыграть на следующих розыгрышах чемпионата мира (2026) и Кубка Америки (2028).

Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с 2023 года. По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).