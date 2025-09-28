Бывший футболист "Ростова" Синама-Понголь всегда чувствует себя в России как дома

Француз принял участие в Кубке легенд в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший футболист "Ростова" француз Флоран Синама-Понголь всегда чувствует себя в России как дома. Об этом он рассказал ТАСС.

Синама-Понголь выступал за "Ростов" с 2012 по 2014 год, став обладателем Кубка России. В этом году он принял участие в Кубке легенд имени Константина Еременко.

"У меня были отличные ощущения от возвращения в Россию. Меня всегда здесь приветствуют хорошо, когда я приезжаю, люди очень доброжелательны, делают все хорошее, чтобы я чувствовал себя как дома. Все отлично", - сказал Синама-Понголь.