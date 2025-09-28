Сулейманов получил красную карточку в матче MLS через 13 минут после выхода на замену

Футболист "Канзас-Сити" был удален за агрессивную игру в матче против "Лос-Анджелес Гэлакси"

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба "Канзас-Сити" Магомед-Шапи Сулейманов получил красную карточку спустя 13 минут после того, как вышел на замену в гостевом матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Лос-Анджелес Гэлакси".

Форвард вышел на замену по истечении 70 минут игры. На 83-й минуте он агрессивно сыграл против соперника, попытавшись отнять мяч.

В нынешнем сезоне MLS Сулейманов провел 32 матча, в которых отметился 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

"Канзас-Сити" проиграл "Гэлакси" (1:4) и потерпел четвертое поражение в турнире подряд. Команда занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции с 27 очками после 32 матчей. Ниже только "Гэлакси" - 24 очка по итогам 31 тура.