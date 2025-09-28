РУСАДА завершило рассмотрение дел спортсменов из базы данных московской лаборатории

Глава антидопингового агентства Вероника Логинова сообщила, что было обработано 85 дел

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело расследования по 85 делам российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на основании информации из базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Глава Российского антидопингового агентства отметила, что РУСАДА обработало по LIMS 85 дел, 41 дело завершилось санкцией, 44 дела были закрыты без вынесения санкций.

На вопрос, обладает ли РУСАДА информацией, остались ли у международных федераций необработанные дела по LIMS, Логинова ответила следующее: "Учитывая временные рамки, даже, если какие-то дела еще остались, то их очень мало. Однако мы продолжаем получать от международных федераций и ITA (Международное агентство допинг-тестирования - прим. ТАСС) информацию о вынесенных по LIMS санкциях в отношении российских спортсменов".

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года в рамках соглашения о восстановлении прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Эксперты WADA пришли к выводу, что с данными проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. Российская сторона не согласилась с такими выводами, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.