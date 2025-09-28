Спортсменка из России завоевала первую золотую медаль Игр стран СНГ в плавании

Второе место на дистанции 800 метров вольным стилем заняла Валерия Бражниченко

НАФТАЛАН /Азербайджан/, 28 сентября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Чернышова стала обладательницей первой золотой медали в соревнованиях по плаванию на Играх стран СНГ. Соревнования проходят в Гяндже.

Чернышова выиграла финальный заплыв на дистанции 800 метров вольным стилем. Валерия Бражниченко, также представляющая Россию, заняла второе место.

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

III Игры стран СНГ проходят в Азербайджане и завершатся 8 октября. В программу включены состязания по 21 виду спорта, в рамках которых будет разыграно 505 комплектов медалей. Сборная России заявлена для участия в соревнованиях по стрельбе из лука, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, гребле на байдарках и каноэ, футболу, фехтованию, дзюдо, карате, художественной гимнастике, академической гребле, самбо, пулевой и стендовой стрельбе, плаванию, настольному теннису, тхэквондо, прыжкам на батуте, волейболу и спортивной борьбе. В Играх-2025 могут принять участие спортсмены в возрасте 23 лет и моложе, при этом среди них могут быть олимпийские чемпионы и чемпионы мира, если они соответствуют возрастному цензу.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года, вторые - в августе 2023 года в Белоруссии. Идею проведения Игр выдвинула Россия, предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.