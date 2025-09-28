Российские спортсмены выиграли медальный зачет чемпионата мира по параплаванию

Всего россияне завоевали 21 золотую медаль

ТАСС, 28 сентября. Российские спортсмены стали победителями медального зачета чемпионата мира по параплаванию. Турнир проходил в Сингапуре.

В общей сложности на счету россиян 21 золотая медаль. Ближайшими преследователями по этому показателю стали итальянцы и американцы, которые имеют в своем активе по 18 наград высшего достоинства.

Пять золотых медалей завоевала Дарья Лукьяненко, четыре выиграл Егор Щитковский, две - Роман Жданов. По разу на верхнюю ступень пьедестала поднялись Мира Ларионова, Дмитрий Черняев, Мария Павлова, Диана Кольцова, Тимофев Гук, Мария Латрицкая, Андрей Граничка, Виктория Ищиулова, Валерия Шабалина и Андрей Калина.

По итогам семи соревновательных дней россияне завоевали наибольшее число медалей - 60. Из них 21 золотая, 20 серебряных и 19 бронзовых. Второе место заняла команда Украины (16-16-17). Третьими стали итальянцы (18-17-11).

Мировое первенство проходило с 21 по 27 сентября в Сингапуре. Россияне выступали в нейтральном статусе.