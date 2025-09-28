Россиянка проиграла в двух сетах чешке Марии Боузковой

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова уступила представительнице Чехии Марии Боузковой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Боузковой, выступающей на турнире без номера посева. Кудерметова была посеяна под 24-м номером. Следующим соперником чешской теннисистки станет победитель матча между итальянкой Жасмин Паолини (6) и американкой Софией Кенин (27).

Кудерметовой 28 лет, она занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021), в паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).

Боузковой 27 лет, она является 52-й ракеткой мира. Спортсменка завоевала два титула WTA в одиночном разряде и шесть - в паре. Выход в четвертьфинал Уимблдона-2022 является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1000 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является третья ракетка мира американка Коко Гауфф.